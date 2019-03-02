شكرا لقرائتكم الجبير: إيران مستمرة في دعم الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - أبوظبي - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 2 مارس 2019 / 15:11

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير، إن إيران ما زالت تواصل نهجها في التدخل في شؤون الدول ودعم الإرهاب.



ودعا الجبير، في كلمته بالمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الدول العربية إلى تكثيف التعاون من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه،

وأبدى أسفه لاستمرار انقلاب ميليشيات الحوثي في اليمن، مجدداً الدعم لمساعي الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي ودعم اتفاق السويد الذي يعد خطوة مهمة في عودة الشرعية.

وأكد الوزير السعودي ثبات موقف المجموعة العربية الداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن الإرهاب والتطرف من أهم التحديات التي تواجه العالم.

وأكد دعم الدول العربية لجهود منظمة التعاون الإسلامي في التصدي لما يعرف بالإسلاموفوبيا.

Advertisements

من جانبه، أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الجابون المتحدث باسم المجموعة الأفريقية عبدالرزاق غي كامبوغو، عن التطلع للتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز الشراكات مع الدول الأعضاء.

وقال: «حريصون على مواجهة التحديات التي تعوق التنمية في مجتمعاتنا»، مؤكداً أن أفريقيا تمتلك الأدوات الملائمة لمكافحة المتطرفين وهي الأدوات التي أثبتت فعاليتها على أرض الواقع.

ودعا إلى التضامن مع الدول الأفريقية في التحديات التي تواجهها وتقديم كافة أشكال الدعم للقارة الأفريقية.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية بجمهورية أفغانستان الإسلامية المتحدث عن المجموعة الآسيوية صلاح الدين رباني، أن العالم الإسلامي ثري ويزخر بالموارد البشرية والمادية.

وقال: «نعمل على دخول الثورة الصناعية الرابعة ومواكبة التطورات التكنولوجية في المنطقة».