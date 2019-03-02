شكرا لقرائتكم تقدم ميداني للجيش اليمني في جبال الأزهور وبني معين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - صعدة - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 2 مارس 2019 / 15:01

أحرزت وحدات من الجيش اليمني، تقدماً ميدانياً في منطقتي جبال الأزهور وبني معين، التابعتين لمديرية رازح الواقعة غربَ محافظة صعدة.



وقال مصدر عسكري، في تصريح نقله موقع «سبتمبر نت» التابع للقوات المسلحة اليمنية، إن القوات تمكنت من تحرير قرية مسن القد، وتبة الشعار، وجبل حُرم، وحصن القد، وبيت جلهم، وشرق العريشة ولا يزال التقدم مستمراً نحو مناطق أخرى.

وقال قائد اللواء الأول حمود الخرام إن الهجمات المنسَّق لها منذ عدة أيام أثمرت نتائجها على أرض الواقع بنسبة مئة في المئة.

وأضاف أن قوات الجيش شنت هجمات مكثفة على مواقع تمركز المليشيات مما تسبب في إنهاكها وتحرير المواقع دون أية خسائر تذكر من جانب الجيش اليمني.