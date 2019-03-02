دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف الألعاب Vivo iQOO مع تقنية شحن بقدرة 44W ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت Vivo عن الإصدار الأول لعلامتها الفرعية الجديدة iQOO الذي يعد أحد إصدارات هذا العام من الهواتف المخصصة للألعاب، والذي يأتي بتقنية شحن فائقة السرعة بقدرة 44W.

كشف اليوم رسمياً عن الإصدار الأول من هواتف علامة Vivo الجديدة، حيث تستهدف بعلامة iQOO الإصدارات المخصصة للألعاب من الهواتف الذكية، واليوم يأتي إصدارها الأول بمجموعة من المميزات التي تدعم اللاعبين بشكل جيد.

ويتميز هاتف iQOO بشاشة 6.41 إنش، مع جودة عرض Full HD بلس تضم نتوء water drop في الشاشة، وتتميز بأبعاد 91.7%.

كما يأتي الهاتف برقاقة معالج كوالكوم Snapdragon 855 ، مع تقنية تبريد سائل، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، أيضاً يعمل بنظام تشغيل Android Pie.

الكاميرة الخلفية في هاتف iQOO تتميز بإعدادات ثلاثية مع مستشعر سوني IMX363 رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر أخر بدقة 13 ميجا بيكسل مع زاوية عرض 120 درجة وعدسات ذات زوايا واسعة جداً، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم تصوير portrait، أيضاً يضم الهاتف مستشعر 13 ميجا بيكسل للكاميرة الأمامية.

هاتف iQOO هو أحد إصدارات هذا العام المميزة بمستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، كما يأتي الهاتف بإطار من الألومنيوم، ويتميز تصميم الجهة الخلفية للهاتف باثنان من الخطوط الكهروضوئية التي تضم شريط LED يستجيب للإشعارات وأثناء اللعب، أيضاً يضم الهاتف اثنان من الأزرار المحجوبة والتي تتميز بحساسية اللمس لدعم الألعاب.

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ومن المقرر أن يدعم هاتف iQOO تجربة ألعاب 4D مع إستجابة بالإهتزاز في الوقت الفعلي للألعاب والتي يدعمها تقنية الذكاء الإصطناعي لتزامن دقيق مع المشهد في الألعاب.

هاتف iQOO يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، مع تقنية شحن فائقة السرعة بقدرة 44W، تدعم شحن الهاتف من صفر إلى 50% في 15 دقيقة فقط، أو إلى 85% في 30 دقيقة، أو شحن 100% في 45 دقيقة فقط.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Vivo iQOO باثنان من الألوان الكهروضوئية هما الأزرق والبرتقالي، على أن يأتي النموذج الأول من الهاتف دون تقنية الشحن فائقة السرعة بسعر 447 دولار حيث يتميز هذا النموذج بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين128 جيجا بايت، أيضاً يأتي النموذج الثاتي من الهاتف مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزينية 128 جيجا بايت بسعر 491 دولار.

كما يأتي الهاتف بنموذج مميز بذاكرة عشوائية 8 ججيا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 536دولار، ويأتي النموذج الأعلى للهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 640 دولار على أن يتوفر هذا النموذج باللون الأسود المصمم من ألياف الكربون، كما يتوفر الهاتف للحجز المسبق اليوم، وينطلق إلى أسواق الصين في 6 من مارس.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف الألعاب Vivo iQOO مع تقنية شحن بقدرة 44W ظهر على التقنية بلا حدود.