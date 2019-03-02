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وقال الحميري في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم السبت: "كنا نتمنى أن تقدم هذه المبادرة والمحافظات الجنوبية ليست خاضعة للاحتلال الإماراتي السعودي، ومع ذلك المبادرة طيبة وهى تحرك المياه، وربما تؤدي إلى خطوات متقدمة في ما يتعلق بمناهضة الاحتلال الإماراتي السعودي".
© Sputnik . Ahmed Abdelwahab
وكان رئيس الهيئة السياسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، ناصر الخبجي، عرض في نهاية الأسبوع الماضي، رؤية المجلس للحل السياسي في اليمن، متمثلة بتشكيل حكومة مركزية انتقالية مناصفة بين الشمال والجنوب وحكومتين في الشطرين لإدارة البلاد.
وأشار الخبجي إلى "أن الحكومة الانتقالية المركزية ستكون مهامها إدارة القضايا المشتركة بين الشمال والجنوب وتهيئة الأمور للانتخابات والاستفتاء والدستور وشكل الدولة".
يذكر أن الحكومة اليمنية والحوثيين توصلا أواخر العام الماضي في السويد، لاتفاق يقضي بإعادة انتشار القوات في الحديدة ووقف إطلاق النار في تعز، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى، كمرحلة أولى للمشاورات لتعزيز الثقة بين الأطراف، وبعد ذلك تأتي مشاورات الحل الشامل، والتي من المفترض أن تتطرق إلى الحل السياسي والعسكري في اليمن، والتي من المزمع أن تشمل جميع الأطراف بمن فيهم المجلس الانتقالي الجنوبي والقوى الجنوبية الأخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بـ"أنصار الله": نرحب بمبادرة الانتقالي ومستعدون للتنازل للجنوب بشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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