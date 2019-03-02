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وقال مراسل "سبوتنيك" في الرقة: إنه خلال اجتماع بين ما يسمى "قوات الأسايش" الذراع الأمني لتنظيم (قوات سورية الديمقراطية/ قسد) الموالي للجيش الأمريكي، وبين وجهاء العشائر في منطقة (جديدة الخابور) اليوم، قام انتحاري من تنظيم "داعش" الإرهابي بتفجير نفسه في الاجتماع ما أدى إلى مقتل ثلاثة من وجهاء العشائر وإصابة ثمانية آخرين إضافة إلى إصابة أربعة من عناصر الاستخبارات التابعة لـ"قسد".
© AP Photo / Mursel Coban, Depo Photos
ونتيجة لذلك استدعت قسد آلاف المقاتلين وطوقت البلدات المذكورة وشنت فيها حملة اعتقالات طالت نحو 1500 من أبناء العشائر، وتبع ذلك تعرض عدة دوريات تابعة لقسد لعمليات استهداف بعبوات ناسفة أدت إلى مقتل عدد من المقاتلين الأكراد.
وبالتزامن مع هذه المواجهات فرت القوات الأمريكية من ريف الرقة الغربي أمام غضب أبناء العشائر ونفذت سلسلة انسحابات لآليات ومعدات استخباراتية ولوجستية من الريف الغربي للمحافظة، مع الإبقاء على عدد كبير من المدرعات وسيارات الهامر والجنود.
كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى بتفجير انتحاري استهدف اجتماعا لقيادات "قسد" ووجهاء عشائر في الرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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