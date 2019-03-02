ترحيب دولي بالجهود الأممية مع المشير حفتر والسراج

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رحب بيان مشترك لدول أمريكا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، بشأن ليبيا باجتماع غسان سلامة ممثل الأمم المتحدة مع كل من رئيس الوزراء الليبي فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مشيدًا كذلك بجهود دولة الإمارات في تسهيل جهود الحوار المتواصلة بين الأطراف الليبية. وأكد البيان دعم الدول الأربع للجهود المتواصلة التي يبذلها غسان سلامة ممثل الأمم المتحدة في ليبيا، لخفض التوترات في ليبيا ومساعدة الشعب الليبي على رسم طريق نحو انتخابات نزيهة وآمنة.
ورحبت القوى الدولية المعنية بالنزاع الليبي، باجتماع ممثل لأمم المتحدة مع رئيس الوزراء السراج وقائد الجيش الوطني حفتر في 27 فبراير الماضي، بحسب "سكاي نيوز".وأشاد البيان المشترك بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتسهيل هذه المناقشة، مضيفًا: "نرحب بإعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأنه يمكن التوصل إلى
ورحبت القوى الدولية المعنية بالنزاع الليبي، باجتماع ممثل لأمم المتحدة مع رئيس الوزراء السراج وقائد الجيش الوطني حفتر في 27 فبراير الماضي، بحسب "سكاي نيوز".
وأشاد البيان المشترك بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتسهيل هذه المناقشة، مضيفًا: "نرحب بإعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأنه يمكن التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا من خلال إجراء انتخابات عامة".
وتابع: "ندرك أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا، ندعو جميع الليبيين للعمل بشكل بنّاء مع المبعوث الأممي واغتنام هذه الفرصة لتحقيق حكومة مستقرة وموحدة"
وشدد البيان على أن تظل الموارد الليبية تحت السيطرة الحصرية لشركة النفط الوطنية والرقابة الوحيدة لحكومة اتفاق وطني، على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن الدولي.
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