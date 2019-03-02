ديوا تدعو المطورين للمرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

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صورة أرشيفية لأبراج لخطوط الكهرباء في دبي أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) يوم السبت ”إصدار تقديم طلبات التأهيل ”للمطورين المؤهلين لبناء وتشغيل مشروع المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ويهدف المجمع الضخم لتوليد ألف ميجاوات بحلول 2020 وخمسة آلاف ميجاوات بحلول 2030 باستثمارات تقدر بنحو 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار). وتصل طاقة المجمع حاليا إلى 900 ميجاوات. وقالت ديوا في بيان إن أعمال التطوير ستكون ”بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية ووفق نظام المنتج المستقل، على أن يتم تشغيلها على مراحل بدءاً من الربع الثاني من عام 2021“.

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