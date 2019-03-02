تقدمت شركة فيس بوك بدعوى قضائية في الولايات المتحدة بحق عدة شركات وأشخاص في الصين تتهمهم فيها ببيع حسابات مزيفة ومتابعين للصفحات وإعجابات لقاء مبالغ مالية.
وتقول فيس بوك في الدعوى أن هناك أربعة شركات صينية وثلاثة أشخاص متورطين بهذه القضية. بل ذهبت لأكثر من ذلك بأن المتهمين يبيعون حسابات مزيفة على خدمات شركات تقنية أمريكية اخرى من بينها أمازون، قوقل، آبل وحتى انستغرام.
وترى فيس بوك أن الشركات بالرغم من حصولها على ترخيص رسمي باستخدام أجهزة وبرمجيات وخدمات إعلان إلكتروني، إلا أنها تخالف سياسات الاستخدام التي وضعتها. وتعتقد أن الحسابات المزيفة المباعة تستخدم غالباً لنشر المحتوى الإعلاني المزعج وشن هجمات التصيد والاحتيال الإعلاني.
وتأتي هذه الدعوى ضمن حملة طويلة تشنها فيس بوك ضد الحسابات المزيفة أدت سابقاً إلى حظر أكثر من ملياري حساب مزيف ووهمي تم إنشائه خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وبالرغم من التطور التقني الكبير في أدوات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها فيس بوك، لكن يتم إنشاء ملايين الحسابات الجديدة يومياً وبالتالي لا تتمكن تلك الخوارزميات من ضبط كل هذه الحسابات والتأكد من سلامتها.
التدوينة فيس بوك تقاضي شركات بيع الحسابات المزيفة والإعجابات والمتابعين ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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