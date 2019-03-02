دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تتيح لمستخدمي هواتف Galaxy ميزة إعادة ضبط زر Bixby ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة سامسونج مؤخراً هواتف Galaxy S10 بميزة إعادة ضبط زر Bixby، واليوم تتيح سامسونج هذه الميزة لكلاً من مستخدمي هواتف Galaxy S8، Galaxy S8 بلس، وGalaxy S9 وGalaxy S9 بلس إلى جانب Galaxy S8 Note وأيضاً Galaxy S9 Note.

أشارت العديد من التقارير خلال الفترة الماضية إلى خطط سامسونج لدفع ميزة إعادة ضبط زر Bixby للكثير من إصدارات الشركة المميزة خلال الفترة القادمة، واليوم تبدأ سامسونج بالفعل في دفع الميزة لإصدارات سامسونج السابقة من هواتف Galaxy S8 ،Galaxy S8 بلس، وGalaxy S9 وGalaxy S9 بلس إلى جانب Galaxy S8 Note وأيضاً Galaxy S9 Note.

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ومن المقرر أن تتوفر الميزة الجديدة لمستخدمي الهواتف من خلال تحديث جديد للبرمجيات، حيث يمكن للمستخدمين التوجه إلى إعدادات Bixby، ومنها إختيار زر Bixby ومن ثم ضبط الزر وتخصيصه لفتح تطبيق أخر عند النقر مرة أو مرتين، حيث يدعم الزر إعادة التخصيص لأي تطبيق عدا مساعد جوجل الإفتراضي.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تتيح لمستخدمي هواتف Galaxy ميزة إعادة ضبط زر Bixby ظهر على التقنية بلا حدود.