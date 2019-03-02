شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بريطانيا: اتفقت مع الجبير على ضرورة انسحاب الحوثيين من الحديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية البريطانى، جيريمى هانت، إنه اتفق مع وزير الخارجية السعودى عادل الجبير على ضرورة أن تنسحب ميليشيا الحوثى من الحديدة فورا.

وأضاف وزير الخارجية البريطانى، أنه ناقشت مع الوزير العساف والجبير في الرياض سبل تحقيق تقدم في سلام اليمن، وشراكتنا الاستراتيجية مع السعودية ساهمت في جعل بريطانيا آمنة، مضيفا أنه أجريت محادثات مثمرة مع الوزير العساف بالرياض حول الشراكة الاستراتيجية.