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عودة أكثر من 1700 لاجئ سوري من لبنان والأردن في يوم واحد

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موسكو — سبوتنيك. وقال المركز في بيان له بهذا الشأن: "خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1769 لاجئا إلى أرض الوطن قادمين من الدول الأجنبية، من بينهم 1287 لاجئ (من بينهم 357 امرأة و657 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 482 شخصا (من بينهم 145 امرأة  و246 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

© Sputnik . Firas al-Ahmad

ومن جانب آخر أفاد المركز  أن 60  نازحا قد عادوا خلال الــ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وأفاد البيان بتقديم المساعدة الطبية لاثنين من المواطنين السوريين في حي الصالحية بمحافظة دير الزور.

يذكر أنه وفقا للمركز فإن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري واصلت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة تطهير الأراضي والمنشآت من الألغام، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 24 عبوة قابلة للانفجار.

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