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ونفى الحساب الرسمي لـ "البنوك السعودية" على موقع "تويتر"، ما تم تداوله مؤخرا حول توجه المصارف والبنوك في المملكة لاستخدام بصمة الوجه في عمليات البطاقات المصرفية.
© AP Photo / Hasan Jamali
وطالب حافظ الجميع بضرورة التأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية قبل نشرها.
وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية، ذكرت نقلا عن موقع "بيومترك أبديت"، أن شركة سعودية مزودة لماكينات الصرف الآلي، عقدت شراكة عالمية متخصصة في تطوير نموذج أصلي للصور "البيومترية"، ما يتيح استخدام التطبيق للتعرف على وجه العميل عبر تقنية "بلوك تشين"، بدلا من إدخال الرمز السري لسحب الأموال، وللتأكد من هوية العميل، دون الحاجة إلى قاعدة بيانات البنك.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية توضح حقيقة استخدام "قارئ الوجه" في بنوكها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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