وزير خارجية بريطانيا يبحث اتفاق ستوكهولم مع الجبير وهادي

وذكر الوزير البريطاني، عبر حسابه على "تويتر"، "أن التقدم المحرز هش ولكنه مرئي بالنسبة لمحادثات السلامة المدعومة أمميا حول اليمن، بحسب محادثاتي مع الرئيس اليمني هادي في الرياض اليوم".

وتابع هانت،"ثمة ثقة منقوصة والوقت المستغرق لتنفيذ اتفاق ستوكهولم طويل للغاية، ولا أحد لديه خطة أفضل، لذا يتعين علينا المضي قدما وإنهاء الأزمة".

​وعن لقاءه مع الجبير، والذي ضم أيضا وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، قال هانت، "اتفقت وعادل الجبير على أن ثمة تأخير في إحراز تقدم في [اتفاق] ستوكهولم، وأنه من الضروري للحديدة أن يتم تطهيرها من الميلشيات بشكل عاجل للسماح بفتح ممر إنساني".

كانت الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، توصلتا في جولة مشاوراتهما في السويد آخر العام الماضي على إعادة الانتشار المشترك للقوات من مدينة الحديدة وموانئها الحديدة والصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، كما توصل الجانبان إلى تفاهم لتحسين الوضع في تعز وتبادل الأسرى.