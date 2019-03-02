“واتسآب” يوفر ميزة البحث المتقدم بسهولة.. قرييا

صحيفة الخليج الالكترونية يستعد تطبيق المراسلة الفوري “واتسآب”، لطرح ميزة جديدة ومثيرة، متعلقة بالبحث عبر منصته. وسيوفر التطبيق ميزة “البحث المتقدم”، والذي سيكون أكثر فائدة من البحث العادي المتوافر في الإصدار الحالي، بحسب ما نقل “سبوتنيك عربي” عن موقع “وابيتاإنفو”. Advertisements ويمتاز “البحث المتقدم” في “واتسآب” بأنه سيمكن المستخدم من إجراء فلترة وتنقية لما يبحث عنه؛ إذ سيصبح مخيرا بين ما إذا كان يرغب في البحث بداخل صور أو روابط أو ملفات صوت أو فيديو أو صور “جيف”.، كما أن الميزة الجديدة ستوفر للمستخدم وللمرة الأولى تاريخا لكل ما بحث عنه، وفي الإمكان مسحه بواسطة زر “Clear”. وتم تطوير ميزة “البحث المتقدم” لأصحاب هواتف “آيفون”، بينما ليس من المعلوم متى ستتوافر لأصحاب هواتف “أندرويد” الذكية.

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