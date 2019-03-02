خادم_الحرمين و #ولي_العهد يهنئان #الرئيس_السنغالي بمناسبة إعادة انتخابه

الخليج - واس بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين ، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. Advertisements كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لجمهورية السنغال وشعبها الشقيق.

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