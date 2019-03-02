اخبار الخليج

أحدث #الطائرات_السعودية المقاتلة تشارك بـ”العلم الأحمر 2019″ في #أمريكا

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

صحيفة الخليج الالكترونية

تنفذ القوات الجوية الملكية مع مثيلاتها من القوات الصديقة والشقيقة تمرين “العلم الأحمر – 2019م”، الذي سيقام في قاعدة نلس الجوية بولاية نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 4 – 15-7-1440هـ.

 

وتشارك القوات الجوية بمجموعة من أحدث طائراتها المقاتلة من نوع “أف – 15 إس أي” المتطورة كلياً.

Advertisements

 

ويُعد تمرين العلم الأحمر الذي كانت بدايته في العام 1975م من أقوى التمارين الجوية القتالية في العالم، ويهدف إلى تدريب الأطقم الجوية المشاركة على مواقف القتال الجوي، وكذلك التعامل مع الأهداف الأرضية باستخدام الذخيرة الحية في بيئة قتال حقيقية.

 

وتشارك في النسخة الثانية من تمرين “العلم الأحمر 2019م”, بالإضافة إلى القوات الجوية الأمريكية، كل من الإمارات العربية المتحدة, وبلجيكا, وهولندا, وسنغافورة، ويُعد هذا التمرين الثاني لهذا العام؛ حيث يقام عدة مرات من كل عام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحدث #الطائرات_السعودية المقاتلة تشارك بـ”العلم الأحمر 2019″ في #أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا