- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
نفى أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، طلعت حافظ، صحة ما تم تداوله حول توجه البنوك السعودية لإطلاق تقنية جديدة تتيح تنفيذ العمليات المصرفية باستخدام بصمة الوجه بدلاً من الرقم السري وبطاقات الصراف الآلي.
وقال متحدث البنوك السعودية إن ما تم تداوله في هذا الخصوص عارٍ تماماً من الصحة وليس دقيقاً.
وكانت مصادر قد ذكرت أن إحدى الشركات المزودة لأجهزة الصراف الآلي في المملكة دخلت في شراكة مع شركة عالمية لتطوير خاصية لاستخدام الصرافات الآلية بالوجه بدلاً من الرقم السري لسحب الأموال، وهو ما نفاه المتحدث باسم البنوك السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر #البنوك_السعودية تكشف حقيقة ما تردد عن التوجه لاستخدام “بصمة الوجه” بدلاً من بطاقات الصراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.