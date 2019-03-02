متعلقاته قادت #الدفاع_المدني.. االعثور على جثة مفقود بالحناكية

صحيفة الخليج الالكترونية عثرت فرق الدفاع المدني بمحافظة الحناكية على جثة المواطن المفقود داخل سد أبو صليلة عقب الوصول لبعض متعلقاته الشخصية قرب الموقع ، وذكر المتحدث الرسمي العقيد خالد الجهني أن غرفة التحكم والتوجيه تلقت بلاغا عن فقدان مواطن يبلغ من العمر 46 عاماً بقرية النخيل التابعة وبالبحث عن المفقود عثر على بعض متعلقاته الشخصية جوار السد وتم البحث داخل المياه من قبل الفرق حيث تم انتشال جثمانه عند الساعة 08:30 من صباح السبت وتم نقله إلى المستشفى وتسليم الحادث لجهة الاختصاص لاستكمال الاجراءات النظامية.

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