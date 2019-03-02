شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد أول الحاضرين بسباق القدرة الدولى فى البحرين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، اليوم، فعاليات كأس ملك البحرين للقدرة لمسافة 160 كم، تحت مظلة الاتحاد الدولى للفروسية وتنظيم الاتحاد الملكي البحرينى بمشاركة نخبة فرسان الإمارات والبحرين.

وتستضيف مملكة البحرين الكثير من مسئولى وقيادات دولة الإمارات، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أول الوافدين للبحرين اليوم للمشاركة فى كأس القدرة، وكان فى استقباله الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.



استقبال ناصر بن حمد للشيخ محمد بن راشد فى البحرين

Advertisements

ويشارك من فرسان الإمارات فى السباق، الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، والشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم، والعديد من الإسطبلات من الإمارات مثل إسطبل MRM، وM7، وF3، إلى جانب إسطبلات المغاوير.



جانب من السباق

وتوج بلقب البطولة العام الماضى، الفارس سالم حمد ملهوف الكتبى، الذى حقق المركز الأول على حصانة "رزام"، مسجلاً زمناً قدره 4.07.50 ساعات، كما احتكر فرسان الإمارات العام الماضي المراكز الثلاثة الأولى.