صحيفة الخليج الالكترونية صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم/ شاكر بن سليمان التويجري بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، واجراءات البحث والتحري والاستدلال على مرتكبيها , أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي من خمسة مواطنيين ، بالعقدين الثاني والثالث من العمر , والقبض عليهم ، وذلك بعد توفر الادلة على تورطهم بارتكاب (25) جريمة سلب بانتحال صفة رجال الأمن واستيقاف المارة وسرقة ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية تحت تهديد السلاح . وقد جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #الرياض.. تشكيل عصابي يرتكب 25 جريمة سلب بانتحال صفة رجال الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.