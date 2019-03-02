متحدث #صحة_مكة يكشف عن رصد حالات “جرب” في عدد من المدارس

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة عن ظهور حالات جرب في عدد من المدارس الحكومية للبنات بمكة المكرمة، غير أن عددها يعتبر عادياً وفقاً لمعدلات حدوث المرض في هذه الفترة من كل عام، ومقارنة بالحالات التي تم رصدها العام الماضي.

وأوضح المتحدث باسم صحة المنطقة حمد العتيبي أنه وردت بلاغات لحالات اشتباه بالجرب في عدد من المدارس، مبيناً -وفقاً لصحيفة “عكاظ”- أنه تم تأكيد بعض الحالات على أنها حالات جرب، والبعض الآخر شخصت على أنها حساسية جلدية عادية.

وقال إنه استناداً إلى نسبة الحالات المبلغ عنها عبر نظام “حصن” من جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، فإنه لا يوجد أي ارتفاع ملحوظ في حدوث الحالات، لافتاً إلى أن الوضع الوبائي للمرض مطمئن وتحت السيطرة.

وأبان أن الآلية المتبعة مع الحالات المؤكدة المرصودة هي إرسال فريق من المركز الصحي المختص بالمنطقة لإعطاء الحالات العلاج الوقائي المناسب والعمل على توعية وتثقيف الجميع بالمرض.