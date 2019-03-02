حريق يودي بحياة خمسة أشخاص في مدينة نورنبرغ الألمانية

الخليج - واس لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم إثر اندلاع حريق في مبنى سكني بمدينة نورنبرغ غربي ألمانيا. وأوضحت متحدثة باسم الشرطة الألمانية أن الحريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم، في مبنى سكني يوجد فيه تسعة أشخاص، وهرعت فرق الإنقاذ بأعداد كبيرة إلى مكان الحريق، وتم إنقاذ أربعة منهم.

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