هاتف هواوي P30 المقبل سيحتوي على 4 كاميرات خلفية

كشفت صور مسربة لهاتف شركة هواوي P30 الذي ينتظر إطلاقه في مارس المقبل، عن وجود 4 كاميرات في خلف الهاتف مقارنة بـ 3 كاميرات في النسخة السابقة للهاتف.

ويبدو أن شركات الهواتف العالمية باتت تتنافس على وضع 3 و4 عدسات كاميرا بعد أن كانت تقتصر الهواتف على عدسة كاميرا واحدة فقط.

3 عدسات ستأتي بشكل عمودي والعدسة الرابعة تأتي أسفل الفلاش، كما هو موضح في الصورة.

وبحسب موقع winfuture التقني فإن إحدى العدسات ستحتوي على ميزة التقريب البصري 10 أضعاف.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فتأتي ضمن شق في الأعلى كما ستحتوي على مستشعر للبصمة.

من المتوقع، أن تكشف شركة هواوي عن هاتف P30 في 26 مارس المقبل، حيث اعتادت هواوي على إطلاق هذه الفئة في شهر مارس.