شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب سوريا بالأمم المتحدة: موسكو لم تبحث معنا مسألة المجموعة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن موسكو لم تبحث مع بلاده مسألة المجموعة الدولية الجديدة بشأن الأزمة السورية.

وقال الجعفري - في تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم السبت - "لم تحدث أية مناقشة مباشرة بين موسكو ودمشق حول فكرة تشكيل مجموعة دولية جديدة.. وروسيا بلا شك ستناقش هذا الأمر".

وأضاف أن الحكومة السورية لم تحدد بعد موقفها من فكرة المجموعة الجديدة، موضحا أنه بعد 8 سنوات من الأزمة السورية باتت موسكو قادرة على تقييم كل التجارب السابقة المسماة بـ"متعددة الأطراف"، واعتبر أن الرؤية الروسية متوازنة وتركز على مشاركة الحكومة السورية بشكل فعال.

وفيما يتعلق بانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، قال الجعفري "ليس هناك انسحاب من سوريا، بل أنها مجرد إعلانات أمريكية لإطالة أمد استثمار الإرهاب، مجددا اتهام واشنطن وأنقرة بدعم الإرهاب".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن الأسبوع الماضي عن وجود خطة لإنشاء مجموعة دولية جديدة تشمل الدول المنخرطة في النزاع السوري، تتولى مهمة تثبيت الاستقرار النهائي بعد استئصال الإرهاب من سوريا.. فيما أعرب ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن بسام إسحاق اليوم عن الاستعداد الكامل لبحث الاقتراح الروسي بشأن تشكيل مجموعة عمل لتثبيت الاستقرار النهائي في سوريا بعد النصر على تنظيم (داعش) الإرهابي.