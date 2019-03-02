"الحشد الشعبي" والقوات الأمنية ينفذان عملية تمشيط وتطهير غربي العراق

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ونقل موقع "الحشد الشعبي" بيانا جاء فيه "أن، قوة مشتركة من اللواء 27 بالحشد الشعبي والجيش نفذت، صباح اليوم، عملية عسكرية من ثلاثة محاور ضمن قاطع مسؤولية شرق الأنبار لملاحقة عصابات "داعش" الاجرامية وتمشيط مناطق بني زيد والرفيعات حتى حدود عمليات سامراء.

وأضاف البيان أن، العملية مستمرة حتى الآن، لإنهاء تهديد "داعش" في تلك المناطق.

وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش" نهاية العام الماضي، وتلقت بغداد دعما من عدة دول، تشمل ألمانيا، في مساعيها لتشكيل حكومة جديدة وإعادة إعمار المناطق المحررة.

لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.