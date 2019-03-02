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© Sputnik . Nazek Mohamed
وأضاف البيان أن، العملية مستمرة حتى الآن، لإنهاء تهديد "داعش" في تلك المناطق.
وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش" نهاية العام الماضي، وتلقت بغداد دعما من عدة دول، تشمل ألمانيا، في مساعيها لتشكيل حكومة جديدة وإعادة إعمار المناطق المحررة.
لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.
كانت هذه تفاصيل خبر "الحشد الشعبي" والقوات الأمنية ينفذان عملية تمشيط وتطهير غربي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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