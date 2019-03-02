وزارة_الصحة: مدعي علاج بالطب البديل يتسبب في إدخال طفل للعناية المركزة

صحيفة الخليج الالكترونية

ألقى ممثلو وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الأمنية القبض على شخص ادعى قدرته على العلاج بممارسة الطب البديل في الرياض.

وأوضحت “الصحة” على حسابها في تويتر، أن المذكور تسبب بممارسة علاجية مخالفة في دخول أحد الأطفال للعناية المركزة، وأن القبض عليه تم بناء على بلاغ من والد الطفل.

وقد أحيل الجاني إلى النيابة العامة، فيما حثت “الصحة” الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات الخاطئة، وذلك بالاتصال على رقم 937.