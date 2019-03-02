الغذاء_والدواء: هذه حقيقة استخدام «حشرات» في زبدة الفول السوداني

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لا يسمح باستخدام أجزاء من الحشرات في تصنيع زبدة الفول السوداني.
وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن المعلومة المتداولة بشأن السماح باستخدام أجزاء من الحشرات في هذه الزبدة، غير صحيحة.
وأشارت الغذاء والدواء، إلى أن اللائحة الفنية السعودية/الخليجية رقم GSO 787 “زبدة الفول السوداني” لم تنص على السماح باحتواء زبدة الفول السوداني على أجزاء من الحشرات، بل نصت على أن يكون المنتج خالياً من الميكروبات الممرضة وسمومها.
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