"طرق دبي" تواكب شهر الإمارات للابتكار بـ16 فعالية

اختتمت هيئة الطرق والمواصلات في مدينة دبي فعاليات الاحتفال بشهر الإمارات للابتكار بتنظيم 16 فعالية وعرض منتجات مبتكرة تواكب استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وتعكس الاستراتيجية الأولى للهيئة المتمثلة بـ"دبي ذكية" واستجابة لمبادرة المدينة الذكية التي أطلقتها حكومة دبي، وفقا للعين الإخبارية.

وأكدت الهيئة أن الابتكار أصبح أسلوب عمل في مشاريعها وخدماتها منذ تأسيسها خلال عام 2005، مشيرة إلى أن الأخذ بأحدث نظريات العلم بات نهجاً في تفكيرها المستقبلي واستراتيجية ثابتة في كل أنشطتها وأجندة أعمالها.

وأشارت إلى أنه تم استعراض- خلال شهر الإمارات للابتكار- روبوت محبوب الذي يتفاعل مع استفسارات متعاملي الهيئة من حيث مواعيد المترو والترام ووسائل النقل الجماعي كافة ومركبات الأجرة وتخطيط الرحلات وكيفية الحصول على الخدمات، كما تم عرض حافلة السلامة الذكية في منطقة "سيتي ووك" والمزودّة ببرامج تفاعلية ذكية ترفيهية لتوعية طلبة المدارس بالسلامة المرورية إلى جانب أجهزة شحن بطاقات نول بالطاقة الشمسية وحافلة الابتكار الذكية المعنية بتسجيل اقتراحات الموظفين الميدانيين مثل السائقين والمفتشين والمراقبين والفاحصين.

وتضمنت الفعاليات أيضاً "رحلة السياقة الخضراء" والتي تم من خلالها استعراض المركبات الكهربائية والمركبات العاملة بالطاقة البديلة فضلاً عن عرض مشروع التاكسي الجوي.

ولفتت إلى تنظيم ورشة "ابتكار المستقبل" وعرض وشرح استراتيجية الابتكار للموظفين وملتقى المعرفة والابتكار لاستشراف المستقبل عبر مبادرة 10X ومقهى الابتكار ولوحة القيادة الجغرافية لمشاريع الهيئة ومنصة روّاد المستقبل لعرض ابتكارات الشركات الناشئة و"نول ديجيتال" من خلال عرض مرئي عن كيفية استخدام كوسيلة دفع لخدمات الأماكن العامة، إضافة إلى عرض مرئي عن استخدام بطاقة نول عبر الأجهزة الذكية والمواقع الإلكترونية لإنجاز الخدمات.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن شهر الإمارات للابتكار يُعد بمثابة منصّة تحفيزية وتشجيعية للتنافس على تقديم الأفضل والأجدر بمخاطبة المستقبل الذي صار حاضراً بكل معنى الكلمة كأسلوب حياة في دولة الإمارات العربية المتحدة