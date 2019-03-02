مؤتمر MWC يستعرض أحدث تقنيات وحلول الاتصالات

استعرضت شركة "هيتيرا" للاتصالات خلال المؤتمر العالمي للهواتف 2019 في برشلونة MWC، آخر الحلول وأحدث الطرق للاتصالات حسب الطلب من الجيل القادم في مجالات السلامة العامة والاستجابة للطوارئ ونظام النقل السريع بالقطارات، إضافة إلى المطارات والطاقة.

واجتذبت الزوار خدمات الربط الشبكي المتعددة، مثل الاتصال بالضغط للتحدث في المهام الحرجة "إم سي بيه تي تي"، وتحميل وتوزيع مقاطع الفيديو، ومؤتمرات الفيديو، وإعادة التجميع الديناميكي، وتمت دعوتهم لاختبار كيفية استعمال حل خدمات المهام الحرجة "إم سي إس" من "هيتيرا" في سيناريوهات مختلفة.

وعرضت "هيتيرا" للعملاء حلاً كاملاً قائماً على تقنية "الضغط للتحدث عبر الأجهزة الخلوية" من خلال الشبكات العاملة بتقنيات الجيل الثاني والثالث والرابع والواي فاي، حيث يمكنهم إما شراء معدات إضافية لبناء شبكاتهم للإدارة الخاصة.