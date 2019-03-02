فيسبوك ترفع دعوى قضائية ضد شركات تروج لحسابات مزيفة

قالت شركة فيسبوك إنها رفعت دعوى قضائية مع أنستقرام في محكمة أمريكية ضد 4 شركات و3 أشخاص في الصين بسبب الترويج لبيع حسابات مزيفة.

وأوضحت الشركة، على مدونة، أن الأشخاص المتهمين والشركات روجوا لبيع الحسابات على فيسبوك وأنستقرام وعلى شركات خدمات أخرى على الإنترنت مثل أمازون وأبل وجوجل ولينكد إن وتويتر.

يذكر أن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية قالت، في فبراير/شباط، إن الحكومة الأمريكية تتفاوض مع شركة فيسبوك على تسوية بشأن قصور لدى الشركة فيما يتعلق بحماية الخصوصية، وهو ما قد يلزم شبكة التواصل الاجتماعي بدفع غرامة بمليارات الدولارات.