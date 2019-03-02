باحثون ينصبون فخا لبروتين يتسبب في 3 أمراض دماغية

يتسبب أحد البروتينات في حدوث 3 من الأمراض الدماغية منها الخرف الجبهي، حيث يقف وراء 45% من حالات الإصابة بهذا المرض، و60% من حالات مرض ألزهايمر، و97% من حالات التصلب الجانبي الضموري، وهو تلف يصيب خلايا الأعصاب ويؤدي إلى الإعاقة.
وتوصل فريق بحثي من جامعة بيتسبرج الأمريكية إلى نصب ما يشبه الفخ لهذا البروتين المسمى "TDP-43"، حيث لا يتسبب في تشكيل كتل سامة تسبب هذه الأمراض، وهذا الفخ يسمى "النوكليوتيد"، وهو مركب يدخل في بناء الأحماض النووية.
وتلتصق بروتينات الحمض النووي الريبوزي RNA في الخلايا الطبيعية مع البروتين TDP-43، ما يمنعه من تكوين كتل سامة، واستلهاما من هذه الآلية الدفاعية التي تحدث بشكل طبيعي أنشأ الفريق البحثي في البحث المنشور في دورية نيورون "Neuron" مجموعة من قليلات النوكليوتيد التي تحاكي بروتينات الحمض النووي الرايبوزي، وفقا للعين الإخبارية.
ويقول كريستوفر دونيلي، أستاذ مساعد في علم الأعصاب في تقرير نشره موقع جامعة بيتسبرغ بالتزامن مع نشر الدراسة "نحن نطلق على هذه الآلية (طعم النوكليوتيد)، فإذا كنت تصطاد فأنت تحاول استخدام الطعم لاحتجاز الأسماك، وفي حالتنا سنترك الطعم يصطاد البروتين لمنعه من تكوين الكتل السامة".
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