آلية علاجية نجحت في الفئران تبشر بعلاج واعد لمشكلة التقزم

قال باحثون في معهد كارولينسكا بالسويد، إن نمو العظام في الفئران يحدث عندما يتم إنتاج خلايا جديدة في الدم والجلد والأنسجة الأخرى، وهذا يتناقض مع الفهم السابق الذي مفاده بأن نمو العظام يعتمد على عدد محدود من الخلايا السابقة المستهلكة تدريجياً، بما يعني أن هذه النتائج الجديدة إذا كانت تنطبق على البشر أيضا فيمكنها تقديم مساهمة مهمة في علاج الأطفال الذين يعانون من اضطرابات النمو، مثل مرضى التقزم.

ويعتمد نمو عظام الأطفال على ألواح النمو (growth plates) القريبة من نهايات جميع العظام الطويلة في الجسم، وتتكون هذه الألواح من خلايا غضاريف تشكل نوعاً من السقالات الداعمة لتشكيل أنسجة عظمية جديدة، والتي يتم إنشاؤها من خلايا الخلايا الجذعية مثل الخلايا السلفية التي تسمى "chondroprogenitors".

وحتى تنمو العظام الطويلة بشكل صحيح يجب أن تتولد الخلايا الغضروفية باستمرار طوال فترة النمو، والرأي السائد في هذا المجال أن هناك عدداً محدوداً من الخلايا السلفية التي تكونت خلال التطور الجنيني ثم تستهلك لنمو العظام حتى تنفد وتتوقف عميات النمو، وفي محاولة للتأكد مما إذا كان هذا صحيحاً أم لا قرر فريق البحث الدولي بقيادة باحثي معهد كارولينسكا دراسة تشكيل الخلايا الغضروفية في الفئران.

ويقول أندري شاجين، قائد مجموعة الأبحاث والمحاضر في قسم علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية بمعهد كارولينسكا "وجدنا أن الخلايا المستنسخة الصغيرة من الخلايا تولدت من الخلايا الأولية نفسها خلال التطور الجنيني، وهو ما يتماشى مع الرؤية الحالية، ولكن بعد الولادة كانت هناك تغيرات جذرية في ديناميكيات الخلايا وتم تشكيل مستنسخات كبيرة ومستقرة أثبتت أنها نتيجة لكيفية اكتساب الخلايا السلفية القدرة على التجدد".

ويضيف في تقرير نشره المعهد بالتزامن مع نشر الدراسة "إذا اتضح أن لدى الإنسان أيضاً آلية النمو هذه، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة تقييم كبيرة للعديد من الطرق العلاجية المستخدمة للأطفال الذين يعانون من اضطرابات النمو، كما يمكن للآلية أيضا أن تفسر بعض الظواهر المحيرة في السابق، مثل النمو غير المحدود في المرضى الذين يعانون من طفرات جينية معينة".