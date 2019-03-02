لحوم وحليب الأبقار قد يؤديان للسرطان ‎

يفضل الكثير من الناس، لحوم الأبقار وحليبها الطازج المعروف بفوائده الكثيرة، لكن ماذا لو تحولت هذه الأغذية إلى كابوس قد يسبب أحد أكثر الأمراض التي تهدد البشرية وهو السرطان؟.

حذر هارالد تسور هاوزن، الطبيب الألماني الحائز على جائزة نوبل في الطب عام 2008، من إمكانية الإصابة بمرض السرطان بسبب وجود مسببات للمرض في لحوم الأبقار وحليبها.

وقال هاوزن، الباحث بالمركز الألماني لأبحاث السرطان، الأربعاء، إن مكونات الحمض النووي في لحوم البقر وحليبها يمكن أن تتسبب في الإصابة بالتهابات مزمنة تزيد من احتمالية الإصابة بسرطانات القولون والثدي والبروستاتا.

وكان المركز الألماني قد أجرى رصدا عالميا للإصابات الجديدة بسرطانات القولون والثدي، وقال إنه وجد ارتباطا وثيقا بين المرض واستهلاك منتجات الألبان ولحوم الأبقار الأوروبية.

وقال هاوزن إن المعلومات الجديدة توفر فرصاً لإمكانية الوقاية من تلك الأمراض، وأشار إلى أن حليب الأم يوفر وقاية من امتصاص الجسم لهذه الجزيئات بفضل احتوائه على نوعيات معينة من السكريات، وأضاف: "أوصي الأمهات بإرضاع أطفالهن لأطول فترة ممكنة، والأفضل أن تزيد المدة على 12 شهراً"، وأشار الطبيب الألماني إلى أنه يمكن وقاية البالغين من خلال إعطائهم هذه النوعيات من السكريات، وأوصى بتطعيم الماشية.

وحذر المركز الألماني لأبحاث السرطان من إطعام الأطفال الرضع بأي شكل من منتجات حليب الأبقار في وقت مبكر.