الشرطة التركية تحل لغز جريمة "السيقان المقطوعة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty صورة أرشيفية لشرطيين تركيين

وبدأت الشرطة تحقيقاتها فور تلقيها اتصالا من عامل نظافة يوم 27 فبراير، يفيد بعثوره على ساق بشرية بمنطقة أشيباديم، وفق ما نقلت صحيفة "حرييت" التركية.

وعثر المحققون الذين حضروا لموقع الجريمة في الحاوية على ساق أخرى يعتقد أنها تعود لذات الرجل القتيل، وقاموا بتطويق المكان للشروع في تحقيقاتهم.

وحسب الصحيفة التركية، فإن القتيل هو ريفات رضا أوزترك، ويبلغ من العمر 55 عاما.

ووجهت الشرطة الاتهام بارتكاب هذه الجريمة لابن أخ ريفات، الذي اعترف بقتله عمه، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن دوافع ارتكاب فعلته.