وبدأت الشرطة تحقيقاتها فور تلقيها اتصالا من عامل نظافة يوم 27 فبراير، يفيد بعثوره على ساق بشرية بمنطقة أشيباديم، وفق ما نقلت صحيفة "حرييت" التركية.
وعثر المحققون الذين حضروا لموقع الجريمة في الحاوية على ساق أخرى يعتقد أنها تعود لذات الرجل القتيل، وقاموا بتطويق المكان للشروع في تحقيقاتهم.
وحسب الصحيفة التركية، فإن القتيل هو ريفات رضا أوزترك، ويبلغ من العمر 55 عاما.
ووجهت الشرطة الاتهام بارتكاب هذه الجريمة لابن أخ ريفات، الذي اعترف بقتله عمه، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن دوافع ارتكاب فعلته.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة التركية تحل لغز جريمة "السيقان المقطوعة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.