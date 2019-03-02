دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي حيلة تجعلك تقرأ رسائل واتساب دون علم المرسل

العديد من الخدمات والحيل إن صح التعبير، يحتوى عليها تطبيق التراسل "واتسآب"، ولكن يبحث المستخدمين عن طريقة لقراءة الرسائل دون علم المرسل أو تنبيهه بعلامة كالزرقاء التي تظهر وتؤكد للمرسل أن الطرف الآخر قد تسلم الرسالة وقراءها.

إيموجي جديد من alqiyady 1 إيموجي جديد من

شاهد أيضاً: إيموجي جديد من "واتس آب" يثير غضب المستخدمين

ولكن ما كشف عنه موقع "ذي صن" البريطاني، إن هناك حيلة يمكن بها قراءة الرسائل دون علم المرسل، ولا تتطلب تعديل الإعدادات.

تحديث جديد قادم من واتسآب يحمل مفاجآت سارة لمستخدميه alqiyady 1 تحديث جديد قادم من واتسآب يحمل مفاجآت سارة لمستخدميه

شاهد أيضاً: تحديث جديد قادم من واتسآب يحمل مفاجآت سارة لمستخدميه

الأمر يتلخص في خاصية يحتوى عليها هواتف آيفون الجديدة، وهي "اللمس ثلاثي الأبعاد" (3D Touch)، حيث تتميز الشاشة بطبقة إضافية حساسة للمس، ويمكن من خلالها إظهار خيارات جديدة من خلال الضغط بقوة على الشاشة.

فيديو: هل تستخدم هاتف أندرويد؟.. واتسآب تتيح لك ميزتين جديدتين alqiyady 1 فيديو: هل تستخدم هاتف أندرويد؟.. واتسآب تتيح لك ميزتين جديدتين

شاهد أيضاً: فيديو: هل تستخدم هاتف أندرويد؟.. واتسآب تتيح لك ميزتين جديدتين

وبحسب الصحيفة فإنه حال الضغط على إحدى الدردشات بقوة يمكنك قراءة الرسائل دون ظهور العلامات الزرقاء، ويمكنك من خلال هذه الحيلة أن تقرأ 12 رسالة من آخر الرسائل التي وصلتك في الدردشة وبسرية تامة.

كيف تخفي صورتك عن بعض الأشخاص في واتسآب ؟ alqiyady 1 كيف تخفي صورتك عن بعض الأشخاص في واتسآب ؟

شاهد أيضاً: كيف تخفي صورتك عن بعض الأشخاص في واتسآب ؟

وحذرت الصحيفة من أن الضغط بشدة على الشاشة أكثر من اللازم، سوف ينقلك مباشرة إلى نافذة الدردشة الكاملة، وحتمًا ستظهر علامة زرقاء لدى المرسل.

صور: «واتسآب» يتيح ميزة جديدة تمنع الإزعاج يوم الإجازة alqiyady 1 صور: «واتسآب» يتيح ميزة جديدة تمنع الإزعاج يوم الإجازة

شاهد أيضاً: صور: «واتسآب» يتيح ميزة جديدة تمنع الإزعاج يوم الإجازة

وهذه الحيلة أو الميزة السرية لا تعمل إلا في إصدارات معينة من آيفون، والتي تدعم "اللمس ثلاثي الأبعاد"، وهي: "آيفون 6s وآيفون 7 و7 بلس وآيفون 8 و8 بلس، وآيفون x وxs وxs ماكس".المزيد:

إيموجي جديد من "واتس آب" يثير غضب المستخدمين

فيديو: هل تستخدم هاتف أندرويد؟.. واتسآب تتيح لك ميزتين جديدتين

صور: «واتسآب» يتيح ميزة جديدة تمنع الإزعاج يوم الإجازة

صور: واتسآب يضع حدًا للإزعاج بهذه الخاصية

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي