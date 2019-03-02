السعودية تطور تطبيقا لمكافحة التحرش في المملكة... يحمل ميزة

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ويحمل التطبيق الجديد اسم "كفى"، وتم إطلاقه من خلال منصة "صراحة"، التي يرأسها الشاب السعودي، زين العابدين عصام توفيق، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
© AP Photo / STF
وقال موضحا ميزة التطبيق: "هناك العديد من الشركات حول العالم تتيح لموظفيها أنظمة الإبلاغ عن التجاوزات التي تحدث في مقار عملهم، إلا أن مدى سرية الكشف عن هوية مقدم الشكوى يكون ضئيلا، وهو الأمر الذي يضمن "كفى" عدم ظهوره.
وأشار زين العابدين توفيق إلى أنه أنشأ تطبيق "كفى" دون التفكير في تحقيق أي فوائد ربحية، وأنه تم إطلاقه بعد إجراء حديث مع شركائه بداخل شركة "مايكروسوفت" الأمريكية.
ويعمل تطبيق "كفى" للشركة والموظف بالدخول في محادثة كتابية مباشرة كمجهولين، مع ضمان سرية معلومات الشركات والأفراد، من خلال إتاحة كود مخصص لكل شركة، وذلك لضمان ورود أي شكاوى من خارج الشركات.
وأضاف توفيق أن تطبيق "كفى" بدأ في استخدامه أكثر من 500 شخص حول العالم.
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