"مرور السعودية" تحذر المواطنين من خطر يهدد حياتهم

وحذر المرور السعودي من استعمال الهواتف المحمولة خلال القيادة، لما يشكله الأمر من خطورة على حياة الأفراد. ونشرت الإدارة العامة للمرور السعودي، تحذيرها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، متضمنا رسالة جاء فيها "مهما كانت أهمية من تتواصل معهم.. حياتك بالنسبة لهم أهم، لا تجعل ردك يضرك". وشددت إدارة المرور السعودية، على مطالبة قائدي السيارات بضرورة التقيد بالأنظمة المرورية.

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