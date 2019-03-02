الرئيس اللبناني إلى موسكو في الشهر الجاري

وأضاف المصدر "سيتركز البحث في المواضيع السياسية، الدبلوماسية، والاقتصادية، وملف النازحين السوريين، وموضوع إعادة النازحين عبر المبادرة الروسية، لأنها مبادرة أساسية جدا، ودور لبنان في الوضع الإقليمي الجديد في منطقة الشرق الأوسط على أثر وجود روسيا في سوريا".

ولفت إلى أن اللقاء سيركز على الدور الروسي فيما يتعلق بإعادة السلام الى المنطقة والدور الإيجابي الذي تلعبه روسيا.

وأشار المصدر إلى أنه "سيكون هناك تركيز على العلاقات الاقتصادية، وطلب زيادة التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري".