وقال مدير المركز الإعلامي لـ "قوات سوريا الديمقراطية" مصطفى بالي لوكالة سبوتنيك "بالفعل بدأت قواتنا منذ ليلة أمس التقدم كيلومترا واحدا، واشتبكت مع الإرهابيين".
وأضاف بالي "للتوضيح، مسافة الكيلومتر التي تقدمت فيها قواتنا ليست هي المساحة الفعلية التي يتمركز بها تنظيم داعش، ولكنها المسافة المكشوفة التي تفصل قواتنا عن مناطق تمركزهم".
وأكد بالي "تقدمت قواتنا في هذه المساحة المكشوفة، وسيطرت على بعض النقاط، وأصبحت أقرب مما كان في السابق من مراكز ونقاط تمركز الإرهابيين".
وختم بالي قائلا "وقعت اشتباكات عنيفة، أسفرت عن جرح 3 من مقاتلينا على الأكثر، ولا معلومات حتى الآن عن إصابات في صفوف داعش"، متابعا "نتوقع انتهاء المعركة قريبا".
كانت هذه تفاصيل خبر "قسد" تعلن تقدمها نحو أخر منطقة يتمركز فيها "داعش" في شمال شرق سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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