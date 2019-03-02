اخبار الخليج

إصابة متظاهرين في اشتباكات قرب قصر الرئاسة بالجزائر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع إصابة متظاهرين في اشتباكات قرب قصر الرئاسة بالجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مظاهرات في الجزائر

مظاهرات في الجزائر

أصيب عدد من المتظاهرين في الجزائر، مساء اليوم الجمعة، خلال اشتباكات مع قوات الأمن قرب قصر الرئاسة في العاصمة، فيما أطلقت الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتجمعين أمام مقر الحكومة، بحسب "سكاي نيوز". وانطلقت تظاهرات حاشدة في العاصمة الجزائرية بمشاركة آلاف المتظاهرين، بالتزامن مع تظاهرات في مدن أخرى، احتجاجا على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وتوافد المتظاهرين على ساحة "أول مايو" بوسط العاصمة ، فيما عززت قوات الأمن تواجدها في محيط قصر الرئاسة، تحسبا لوصول التظاهرات إلى هناك.

كما توقفت حركة المرور التي تؤدي إلى وسط العاصمة لمنع التظاهرين من الالتحاق بالساحة، كما هناك تشويش كبير على خدمة الإنترنت في محاولة لمنع خدمة بث التظاهرات"، فيما أوقفت السلطات حركة القطارات المتجهة للعاصمة.وبالتزامن مع احتجاجات وسط العاصمة، انطلقت أيضا مظاهرات في عدد من المدن الجزائرية بمشاركة آلاف

كما توقفت حركة المرور التي تؤدي إلى وسط العاصمة لمنع التظاهرين من الالتحاق بالساحة، كما هناك تشويش كبير على خدمة الإنترنت في محاولة لمنع خدمة بث التظاهرات"، فيما أوقفت السلطات حركة القطارات المتجهة للعاصمة.

Advertisements

وبالتزامن مع احتجاجات وسط العاصمة، انطلقت أيضا مظاهرات في عدد من المدن الجزائرية بمشاركة آلاف المحتجين.

وتشهد البلاد منذ أكثر من أسبوع تظاهرات حاشدة ضد ولاية خامسة محتملة للرئيس بوتفليقة الموجود في السلطة منذ عام 1999، والذي يعاني من وضع صحي يحول دون ظهوره العلني إلا في ما ندر.

وكان رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي حذر خلال كلمة له في البرلمان من "سيناريو سوري في الجزائر"، وذلك بعد اتساع دائرة الاحتجاجات.

اقرأ أيضا: جميلة بوحيرد تنضم لمتظاهري الجزائر ضد ترشح بوتفليقة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة متظاهرين في اشتباكات قرب قصر الرئاسة بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا