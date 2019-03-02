إصابة متظاهرين في اشتباكات قرب قصر الرئاسة بالجزائر

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مظاهرات في الجزائر

أصيب عدد من المتظاهرين في الجزائر، مساء اليوم الجمعة، خلال اشتباكات مع قوات الأمن قرب قصر الرئاسة في العاصمة، فيما أطلقت الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتجمعين أمام مقر الحكومة، بحسب "سكاي نيوز". وانطلقت تظاهرات حاشدة في العاصمة الجزائرية بمشاركة آلاف المتظاهرين، بالتزامن مع تظاهرات في مدن أخرى، احتجاجا على ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وتوافد المتظاهرين على ساحة "أول مايو" بوسط العاصمة ، فيما عززت قوات الأمن تواجدها في محيط قصر الرئاسة، تحسبا لوصول التظاهرات إلى هناك.

كما توقفت حركة المرور التي تؤدي إلى وسط العاصمة لمنع التظاهرين من الالتحاق بالساحة، كما هناك تشويش كبير على خدمة الإنترنت في محاولة لمنع خدمة بث التظاهرات"، فيما أوقفت السلطات حركة القطارات المتجهة للعاصمة.وبالتزامن مع احتجاجات وسط العاصمة، انطلقت أيضا مظاهرات في عدد من المدن الجزائرية بمشاركة آلاف