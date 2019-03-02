الطاهية العالمية مارثا ستيوارت تعقد شراكة لصناعة مشتقات القنب الهندي

أعلنت سيدة الأعمال ومقدمة برامج الطبخ الشهيرة مارثا ستيوارت، الخميس، عن شراكة مع شركة "كانوبي" الكندية وهي واحدة من كبرى الشركات المنتجة لمشتقات القنّب الهندي في العالم،و فقا للعين الإخبارية.

وأشاد رئيس شركة "كانوبي جروث كوربوريشن" ورئيسها التنفيذي بروس لينتون بستيوارت في إعلانه عن التعاون الجديد، قائلاً "إنها امرأة فريدة من نوعها".

وأضاف: "بمجرد سماع اسم مارثا، ستعرف من الشخص الذي نتحدث عنه بالضبط.. أنا متحمس جداً للعمل معها لتوسيع فئات منتجاتنا من البشر إلى الحيوانات".

وأصبحت المنتجات المصنوعة من الكانابيديول وهو الجزء غير المؤثر في نبتة القنّب الهندي، تتيح لكثيرين حلاً بديلاً لمعالجة حالات مرضية متعددة بما فيها القلق والألم والاكتئاب والأرق.

Advertisements

كما يعتبره البعض منشطاً جنسياً وعلاجاً لأمراض جلدية ومساعداً في معالجة أمراض أكثر خطورة منها التصلب المتعدد والسكري.

وقالت ستيوارت "77 عاماً" في بيان: "أشعر بسعادة كبيرة لإقامة هذه الشراكة مع كانوبي جروث، وتبادل المعرفة التي اكتسبتها بعد سنوات من الخبرة في المواضيع الحياتية معها".

وأضافت: "أنا أتطلع خصوصاً إلى تعاوننا الأول الذي سيقدم منتجات ملموسة للحيوانات الأليفة".

وقالت ستيوارت في السابق إنها لا تدخن الماريجوانا، ومع ذلك تربطها علاقة صداقة قوية بمغني الراب سنوب دوغ الذي يهوى تدخين الحشيش.