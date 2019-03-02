تحذير غير مسبوق لأبل بسبب ارتفاع أسعار هواتف آيفون الجديدة

تواجه هواتف آيفون الجديدة من شركة أبل Apple وقتاً عصيباً منذ الإعلان عنها في سبتمبر/أيلول 2018، إذ أتت النتائج المالية للربع المالي الـ4 من عام 2018 مخيبة للآمال، مما أعطى تحذيراً غير مسبوق لأرباح الشركة، لكن هناك مؤشرات على أن الربع الـ2 من عام 2019 ستظهر تحسناً في المبيعات.

وذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية أن المستهلكين يطالبون الشركة بتخفيض أسعار هواتفها الجديدة التي تجاوزت 1000 دولار، في الوقت الذي تتوافر فيه هواتف منافسة بأسعار رخيصة وتقنيات جديدة كلياً.

وتواجه أبل مشكلة أخرى فيما يخص هواتف آيفون القديمة، إذ إنَّها لا توفر التقنيات الجديدة مثل تقنية التعرف على الوجه، مما أسهم في انخفاض مبيعات الطرازات القديمة وانخفاض مبيعات هواتف آيفون الجديدة بسبب ارتفاع سعرها.

وبغض النظر عن ميزات أو قوة نظام تشغيل أبل iOS، فإن السوق الصيني يقدم هواتف وأجهزة بمواصفات جديدة وراقية للغاية، مما استقطب العديد من مستخدمي هواتف آيفون.

وربما تكون مبيعات هواتف شركة أبل ثابتة في السوق الأمريكي والأوروبي، ولكن استراتيجيتها تتعارض مع احتياجات البلدان النامية مثل الهند، والتي بإمكانها أن تحقق مبيعات ضخمة للشركة الأمريكية.