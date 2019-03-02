وأشاد السفيران وليد البخاري وحمد الشامسي بالسنيورة الذي بحسب قولهم "لعب دور أساسي ومفصلي في حماية لبنان وسياسته المالية والنقدية". وأضاف السفيران أنهما يقفان مع رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة نظرا لوقوفه الدائم إلى جانب قضايا العربي والعروبة ودفاعا عن الأسس والثوابت الوطنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة... سفيرا السعودية والإمارات في زيارة داعمة لرئيس الحكومة اللبنانية السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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