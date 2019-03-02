صحيفة الخليج الالكترونية تعرضت سيارة “شفروليه تاهو” للسرقة من أمام مجمع تجاري في مدينة نجران، بعدما تركها السائق في وضع التشغيل. ووثق مقطع فيديو التقطته كاميرات المراقبة لحظة قدوم السارق نحو السيارة ثم الانطلاق بها بسرعة. وحاول صاحب السيارة اللحاق باللص دون جدوى حيث انطلق بالسيارة فور الركوب بداخلها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سرقة سيارة من أمام مجمع تجاري تركها صاحبها بوضع التشغيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.