دراسة: "هرمون الحب" يحدد طول الحياة الزوجية

أكدت دراسة حديثة أن طول مدة الحياة الزوجية مرتبط بجين مسؤول عن إنتاج الأوكسيتوسين، الذي يطلق عليه اسم "هرمون الحب".
ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن خبراء جامعة "يال" الأمريكية أنه إذا كان لدى شريك واحد على الأقل النمط الجيني المسمى "جي جي" الذي ينتج الأوكسيتوسين، فإن الزوجين يتمتعان بفرصة أكبر للتمتع بحياة زوجية طويلة.
وفحصت الدراسة ١٧٨ من الأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين ٣٧ و٩٠ عاما. وأكمل كل مشارك دراسة استقصائية عن مشاعره حول الأمن والرضا الزوجي، وقدم أيضا عينة لعاب لنمط الجينات.
وتبين أن أولئك الذين حملوا النمط الجيني "جي جي" كشفوا عن مشاعر الأمن في إطار زواجهم، مقارنة مع الأزواج الآخرين الذين لديهم جينات وراثية مختلفة.
وقد تؤدي نتائج الدراسة إلى دراسات مستقبلية لفحص كيفية تفاعل النماذج الوراثية للأزواج للتأثير على نتائج العلاقات مع مرور الوقت.
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