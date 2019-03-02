شكرا لقرائتكم "حزب الله" يرفض قرار بريطانيا إدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 21:23

أعلن "حزب الله" في بيان رفضه بشدة "القرار البريطاني المدان بإدراجه على ما يسمى لائحة المنظمات الإرهابية"، مشددا على أنه "حركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ولا يحق لاي دولة في العالم تحتضن الإرهاب وتموله وتدعمه ان تتهمه أو أي حركة مقاومة بالإرهاب".



أضاف البيان: "يرى حزب الله في هذا القرار انصياعا ذليلا للإدارة الأميركية يكشف أن الحكومة البريطانية ليست سوى تابع في خدمة السيد الأميركي تستجلب العداء مع شعوب المنطقة إرضاء لحكام واشنطن على حساب مصالح شعبها ودورها ووجودها في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي".

وتابع: "إن تهم الإرهاب التي تفبركها الحكومة البريطانية لا يمكنها أن تخدع الأحرار في العالم، ومن بينهم الأحرار في بريطانيا نفسها، الذين يعرفون جيدا من صنع الإرهاب في منطقتنا وموله ودعمه وما زال يغطي جرائمه، أي الولايات المتحدة الأميركية". وقال: "لقد وجهت الحكومة البريطانية بتبنيها لهذا القرار إهانة لمشاعر وعواطف وإرادة الشعب اللبناني الذي يعتبر حزب الله قوة سياسية وشعبية كبرى منحها تمثيلا واسعا في المجلس النيابي والحكومة العتيدة، وهو يلعب دورا مهما ورئيسيا في مختلف جوانب الحياة اللبنانية الاجتماعية والسياسية والإقتصادية".

وختم: "إن حزب الله الذي قاوم الاحتلال الإسرائيلي طويلا حتى تحرير معظم الأراضي اللبنانية وما زال يقاوم الإرهاب التكفيري والتهديدات والأطماع الإسرائيلية في أرضه ومياهه وثرواته الطبيعة لن يمنعه شيء من مواصلة الدفاع عن لبنان وحريته واستقلاله".

... وسليمان: تصنيف "حزب الله" السياسي ارهابيا خطأ

وقال الرئيس ميشال سليمان عبر حسابه على "تويتر": "إن ادراج الجناح السياسي لـ "حزب الله" على لائحة الارهاب امر خاطىء والرد القاطع يكمن في تحييد لبنان وسحب وحدات الحزب من الصراعات الخارجية تنفيذا لاعلان بعبدا (مع الاعتذار من الذين يغضبهم ذكر هذا الاعلان)".