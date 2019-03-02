شكرا لقرائتكم مصر: إرجاء انتخابات نقابة الصحافيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – «الحياة» | منذ 4 ساعات في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 19:28

أُرجئت انتخابات نقابة الصحافيين المصريين إلى 15 آذار (مارس) الجاري، إذ لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة أمس، لاختيار نقيب جديد من بين 11 مرشحاً، ونصف أعضاء مجلس إدارة النقابة (6 أعضاء) من بين 52 مرشحاً.



وبدأت إجراءات التسجيل في الجمعية العمومية صباح اليوم (الجمعة)، وممد التسجيل ساعة، لكن نصاب الانعقاد (50 +1) لم يكتمل، فقررت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات إرجاء الانعقاد إلى 15 آذار الجاري، ليكتمل النصاب القانوني بحضور 25 في المئة من عدد الأعضاء.

وشارك في الجمعية العمومية أمس أكثر من 700 صحافي، فيما العدد المطلوب للانعقاد يتخطى 4000 عضو.

وإذا لم يكتمل النصاب القانوني للانعقاد في 15 الجاري، سيأجل الانعقاد أسبوعين آخرين، علماً أن نصاب ربع الأعضاء هو الحد الأدنى للانعقاد ومن ثم انتخاب نقيب جديد للصحافيين، خلفاً للنقيب الحالي عبدالمحسن سلامة، الذي فضل عدم الترشح، مُفسحاً المجال لمنافسة بين رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، والصحافي في جريدة «الأخبار» الحكومية رفعت رشاد، علماً أن الاثنين محسوبان على تيار الموالاة، وإن كان رشوان فرصه في الفوز أعلى.

وفضلت المعارضة الدفع بمرشحين على مقاعد مجلس إدارة النقابة، ولم تنافس على منصب النقيب، ومن بين أكثر من 50 مرشحاً لانتخابات مجلس النقابة، هناك عدد وافر من الصحافيين المحسوبين على التيار اليساري المعارض للحكم.