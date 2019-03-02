شكرا لقرائتكم السنيورة يشن هجوما معاكسا على "حزب الله" حول الـ11 بليون دولار ويتهمه بحجب أموال الجمارك عن الخزينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 20:36

شن الرئيس السابق للحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة هجوما معاكسا على الحملة التي استهدفته من قبل "حزب الله" حول غياب مستندات عن إنفاق مبلغ 11 بليون دولار أميركي في فترة رئاسته للحكومة بين عامي 2006 و2009 في إطار تحرك الحزب لمكافحة الفساد، فاعتبر أن "الفساد الأكبر والشر الأعظم هو الفساد السياسي، ويعتبر فاسداً سياسياً كل من يقيم دويلات داخل الدولة"، متهما "من أدخل نفسه في مأزقه السياسي وتورط في النزاعات الإقليمية والدولية معرّضاً مصالح لبنان واللبنانيين والدولة وحجب أموال الجمارك عن خزينة الدولة عبر رسوم جمركية خاصة به في عدد من المنافذ...لا ينبغي أن يستتر في مأزقه وراء غبار غث لا يدوم".



وعقد السنيورة مؤتمرا صحافيا مطولا ردا على إثارة الأمين العام لـ"حزب الله" قضية الـ11 بليون دولار، والذي أعقبه مؤتمر صحافي للنائب في الحزب حسن فضل الله ثم تقديمه وثائق للمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم عن الحسابات المالية للدولة ملمحا إلى "رؤساء حكومة سابقين" في حديثه عن المسؤولين عن الخلل في هذه الحسابات.

وفند السنيورة ما وصفه "عاصفة في فنجان"، في شأن هذه المبالغ بالأرقام والتواريخ والجداول، في مؤتمره الصحافي الذي تحول إلى تظاهرة سياسية حضرها معظم النواب الحاليين والسابقين في "تيار المستقبل" تتقدمهم رئيسة الكتلة النيابية النائب بهية الحريري، إضافة إلى وزراء سابقين كانوا في الحكومتين اللتين ترأسهما السنيورة في تلك الفترة ، أبرزهم بطرس حرب، ابراهيم النجار، شارل رزق، مروان حمادة، غازي العريضي، إضافة إلى نائب رئيس البرلمان السابق فريد مكاري والنائب عن الكتائب نديم الجميل، النائب السابق عن "القوات اللبنانية" أنطوان زهرا، النائب السابق فارس سعيد والوزير السابق رمزي جريج ، نائب رئيس حركة "التجدد الديموقراطي الدكتور أنطوان حداد... ورموز من قوى 14 آذار.

وعرض السنيورة أوضاع المالية العامة ومشاكلها وآثار الحرب الأهلية عليها، منذ تسلم الرئيس الراحل رفيق الحريري المسؤولية وهو إلى جانبه، وصولا إلى إثارة قضية الـ11 بليون دولار، وشرح بالتفصيل، مشيرا إلى أن القول إن لا سجلات للنفقات "ما هو إلا نكتة سمجة".

وتضمنت الدراسة التي عرضها السنيورة والتي سيقدم نسخا منها إلى رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة سعد الحريري، جداول بالموازنات التي قدمت إلى البرلمان في السنوات التي سبقت توليه رئاسة الحكومة ثم أثناء توليه المسؤولية، والتي لم يدرسها البرلمان الذي كان مقفلا بفعل الأزمة السياسية في حينها، إضافة إلى جدولين يحددان بالتفصيل أوجه صرف مبلغ 11,7 بليون دولار. وشبه الاتهامات "الدائمة للمواطنين بمحاكمات الهنداوي في العراق أيام عبد الكريم قاسم".

وعلمت "الحياة" أن السنيورة التقى الرئيس الحريري قبل تنظيم المؤتمر الصحافي وأطلعه على نيته عقده، فأيده الحريري في ذلك، خصوصا أن كتلة "المستقبل" كانت رأت في بيانها الثلثاء الماضي أن "بعض المطالعات التي استفاقت اخيراً على وجود هدر وفساد في الادارة اللبنانية، افتراء لن يمر للاقتصاص من النهج الذي ساهم في إعمار البلد".

"الفساد الأكبر هو الفساد السياسي"

وقال السنيورة: "تأكيدا على ما ذكرته آنفا، ووضعا للأمور في نصابها لا بد من التأكيد على بعض النقاط الأساسية ولاسيما في موضوع الفساد الذي طغى الحديث في شأنه على كل شيء آخر وإن كان يجري تناوله كما درجنا عليه في الماضي وحتى الآن في المكان والطريقة غير الصحيحة.

"أولا: إن الفساد الأكبر والشر الأعظم هو الفساد السياسي، ويعتبر فاسدا سياسيا كل من يقيم دويلات داخل الدولة، ويسيطر على مرافقها، ويغل يد القانون عن الوصول الى أي كان وإلى كل مكان، ومن يعطل الاستحقاقات الدستورية، ومن يحول دون تطبيق الأنظمة والقوانين، ومن يسخر النصوص القانونية فيجعلها كالجواري في بلاط القوة الفائضة.

"ثانيا: ويتفرع عن الفساد السياسي الفوضى في النظام العام والارتباك في الوظيفة العامة واستتباع الدولة ومؤسساتها لصالح الميليشيات وملوك الطوائف وفقدان السيطرة من قبل رجال السلطة وتعدد الولاءات وانفساح المجال واسعا أمام التعدي على القطاع العام ونهب ثرواته ولجوء المرتكبين إلى طوائفهم لكي يحتموا من الملاحقة والمحاسبة.

"ثالثا: ويتفرع عنه أيضا ضعف الانتماء الوطني ليتحول إلى انتماءات مذهبية وطائفية بحيث تفقد الهوية الوطنية طابعها الموحد للمواطنين فتضيع بذلك المساواة فيما بينهم.

"رابعا: ويتفرع عن هذا أيضا وأيضا فقدان المعايير وضياع مرجعية الدستور بحيث يمكن للمهيمنين أن يعدلوا الدستور بالممارسة كما يقولون ويبتكروا في كل يوم قاعدة جديدة تخدم مصالحهم المتبادلة بحسب الظروف والأحداث. من هنا فإن من نصب نفسه واليا للحسبة من دون أن تكون لديه المرجعية الأخلاقية ولا القانونية لمحاسبة الآخرين يرفض بصورة كلية الاحتكام إلى علم المحاسبة والتدقيق ومرجعية المستندات ويتحصن خلف عقيرته العالية وفظاظة تعابيره لكي يبقي على نفسه سلطانا جائرا، ويبقي قبضته في الوقت ذاته على سائر المواطنين ويضعهم في حالة اتهام دائم بوطنيتهم وشرفهم واستقامتهم ونظافة كفهم. وبناء على ذلك، يجلد المستهدفون من اللبنانيين يوميا من قبل من يتشبه ويا للأسف بأسلوب المحاكمات الميدانية التي كان يرأسها المهداوي أيام حكم عبد الكريم قاسم في العراق أو تلك التي شهدتها فرنسا عقب الثورة الفرنسية، ويمارسه ضد الشرفاء.

"خامسا: ويتفرع من هذا أيضا الاستهانة بالمالية العامة وبإيراداتها وضرائبها ورسومها الجمركية ومكوسها فتتحول الدولة إلى مزرعة يجنون ثمارها ولا يحرثون فيها.

سادسا: الخلاصة: إن من أدخل نفسه في مأزقه السياسي وتورط في النزاعات الإقليمية والدولية معرضا مصالح لبنان واللبنانيين والدولة، والتي لا قدرة لها ولهم على مواجهتها وأخذ الدولة رهينة وعرضها للمخاطر وعطل مؤسساتها ومواعيدها الدستورية، ومنع دوران العجلة الاقتصادية بصورتها الطبيعية وحجب أموال الجمارك عن خزينة الدولة عبر رسوم جمركية خاصة به في عدد من المنافذ، والذي صادر قرار الحرب والسلم، وخاض حروبا مدمرة للبلد واقتصاده وبنيته التحتية والتي كلفت الخزينة أموالا باهظة وحالت دون استمرار تحقيق النمو المستدام، إذ أدخل البلاد في مرحلة من التراجع الاقتصادي ابتداء من العام 2011 حيث انخفض النمو إلى حدود الواحد بالماية سنويا بعد أن بلغ 8.5 في المئة سنويا على مدى السنوات 2007-2010، وفرض تحول الفائض الكبير في ميزان المدفوعات إلى عجز كبير مزمن، كذلك منذ العام 2011. وهو من دفع إلى تهميش مؤسسات الدولة، والذي لم يصرح عن الهبات الإيرانية المباشرة دون علم الدولة بها، وهو يتصرف وكأنه امتداد لنظام أجنبي، والذي احتل ساحات الوطن واعتدى على المواطنين الآمنين في حياتهم وأمنهم وأملاكهم، والذي يحاول إدخال لبنان في سياسة المحاور والتدخل في شؤون الدول الشقيقة والمشاركة في قتل أبنائها، وذلك خلافا للسياسة التي اعتمدتها الحكومة بالنأي بالنفس".

وأكد "ان من فعل ويفعل كل ذلك لا يحق له ولا ينبغي أن يستتر في مأزقه وراء غبار غث لا يدوم. ولدينا ما يكفي من الضوء لكشفه وتبديده. فمن عاش حياته في كنف الدولة وظل القانون وأنفق خبرته وجهده في خدمة مشروع النهوض الوطني وتحديث مالية الدولة لا تشغله هذه الحملة الجديدة من الافتراءات التي اعتاد عليها فصدها في كل مرة وهو مستعد لصدها في كل حين".

"الـ 11 بليون دولار...وكلام بري المجتزأ"

وذكّر السنيورة بما قاله الرئيس بري في 2 حزيران (يونيو) 2010 وهو خارج من قصر بعبدا: "هناك مبلغ 11 بليون دولار تم إنفاقها من دون أن نعرف كيف. وهي مسألة تتعلق بالقاعدة الاثني عشرية للإنفاق والمتعلقة بمجموع الإنفاق الحاصل لدى الحكومتين اللتين ترأستهما على مدى السنوات 2006- 2009. وهو قد قال: إن مجموع الإنفاق خلال السنوات الاربع 2006- 2009 تخطى المجموع المسموح به على أساس القاعدة الإثني عشرية بمبلغ أحد عشر بليون دولار، ما أوحى بأنه إنفاق أموال بشكل غير قانوني أو أنها أموال جرى تبديدها، وبالتالي التهويل على اللبنانيين وإيهامهم بأن الفساد هو في هذه القضية المختلقة بينما الفساد في الواقع هو في مكان آخر".

وتابع: "لقد كان في ذلك القول اجتزاء للحقيقة أو عدم قول الحقيقة بكاملها حيث جرى الخلط بين الإنفاق من حساب الموازنة، والإنفاق من حساب الخزينة. وهو ما أدى إلى ذلك الالتباس الكبير وأسهم في إلحاق الضرر بالمالية العامة للبنان والمس بصدقيتها وصدقية الدولة اللبنانية من خلال التشكيك بها. ولقد جرى توضيح ذلك الأمر من خلال البيانات والمؤتمرات الصحافية والبيانات والشروحات العديدة التي قدمت في هذا الصدد، ولكن استمر المغرضون في غيهم وضلالهم لأغراض سياسية ولتشويه السمعة بالرغم من كل البراهين والإثباتات الدامغة التي قدمت".

اضاف: "بعد ذلك، وفي شهر شباط (فبراير) من العام 2013 أصدر التيار الوطني الحر كتابا تحت عنوان: "الإبراء المستحيل" تناول فيه أيضا هذه المسألة وخاض فيها ومن غير علم، وعملت كثير من الأبواق والأجهزة للتطبيل والتزمير لهذا الأمر لتشويه السمعة وصرف الانتباه عن المرتكبين الفعليين للفساد والمسؤولين عن تبديد المال العام".

عمليات الإنفاق مدونة بالكامل"

وقال: "خلافا لما يدعيه البعض بأن ذلك الإنفاق غير مدون في حسابات وزارة المالية وان ذلك الإنفاق يفتقر إلى المستندات الثبوتية، فإنه وعلى عكس ذلك فإن عمليات الإنفاق هي مدونة بالكامل في سجلات الوزارات التي قامت بها، إضافة إلى تسجيلها في سجلات وزارة المالية وفي مختلف الوحدات والوزارات التي تعنى بعملية العقد والتصفية والصرف. وان جميع المستندات الثبوتية وقيودها المحاسبية موجودة في وزارة المال، وكذلك في الوزارات المعنية وصولا إلى مرحلة إعداد قطع الحساب وإعداد حساب المهمة العام".

"مسألة الهبات"

وقال لسنيورة: "أما في موضوع الهبات فإن معظم الهبات التي كان يتلقاها لبنان على مر السنوات الماضية كانت هبات عينية وهي مسجلة في محاضر مجلس الوزراء ويمكن استخراجها بسهولة. إلا أنه لا يمكن تسجيلها في حساب الموازنة. فاكتساب الموجودات لا يمكن ان يدخل في حساب الموازنة. أما بالنسبة للهبات النقدية وهي قليلة جدا، ففي الغالبية الساحقة، كان الواهب يحتفظ بها في حسابات يتولى هو فتحها أو تحريكها وإنفاقها، وهي كانت إما لاكتساب موجودات لصالح الدولة أو لتسديد نفقات عنها. وبالتالي لا يمكن لحظ تلك المبالغ في الموازنة ولا يمكن أيضا إيداع تلك المبالغ في خزينة الدولة اللبنانية، لأن الواهب يحتفظ بها في حسابات خاصة ويحتفظ بحق التوقيع عنها وحسب مشيئته".

وتابع: "أما بالنسبة للعام 2006 وبعد الاجتياح الإسرائيلي، فقد جرى إيداع تلك المبالغ النقدية التي قدمت للبنان وبمعرفة مجلس الوزراء، في حسابات الهيئة العليا للإغاثة في مصرف لبنان، وحيث يوقع على ذلك الحساب المفوضان بالتوقيع عنها وهما رئيس الهيئة العليا للإغاثة ومدير المحاسبة فيها".

...ويفنّد انفاق الـ 11 بليون دولار

وشرح السنيورة أبرز البنود التي تفسر إنفاق المبالغ التي أطلق عليها تسمية "مبلغ الاحد عشر بليون دولار"خلال السنوات 2006-2009

(المبالغ ببلايين الليرات اللبنانية) وهي كالاتي: "

"1- دفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب عن السنوات 1996- 1998 وعلاوة غلاء المعيشة 841

2-الإنفاق على حساب موازنات سابقة وقوانين ومنها قوانين البرامج الملزمة للحكومة 2990

3-انفاق إضافي لتسديد المبالغ الاضافية المتوجبة لخدمة الدين العام زيادة على ما هو مرصود في الموازنة على أساس القاعدة الاثني عشرية 5288

4-سلف اضافية لمؤسسة كهرباء لبنان زيادة على ما هو مرصود في الموازنة على القاعدة الاثني عشرية 3139

5-مدفوعات للبلديات على حساب حصصها من الضرائب والرسوم التي استوفيت من قبل الخزينة لحسابها 1694

6-رديات الضريبة على القيمة المضافة وضرائب أخرى 1170

7- دعم الفوائد المدينة من خلال المصرف المركزي وبموجب قوانين 353

8-سلف للهيئة العليا للإغاثة- عدوان تموز 2006 700

9-سلف لمجلس الجنوب 90

10- سلف لصندوق المهجرين 180

11- سلف لدعم الحبوب والشمندر السكري 185

12- مدفوعات من حسابات الودائع المودعة في الخزينة 318

13- وزارة الطاقة لدعم المازوت 121

14- مجلس الإنماء والإعمار ومنها حصة الدولة في كلفة تنفيذ المشاريع الإعمارية (Local Financing) 196

15- نفقات خزينة أخرى مبينة تفاصيلها في الجدول المبين أعلاه 283

المجموع: 17,548 بليون

أي حوالي 11.70 بليون دولار".

"مسؤولية المدير العام السابق للمالية"

وقال السنيورة: "إن المدير العام للمالية كان موجودا في موقعه هذا منذ العام 1999 وهو الذي كان ومازال مشرفا ومسؤولا وبشكل كامل ومباشر عن كل أمر يمت بصلة إلى مديرية المالية العامة المسؤولة عن مديريات الموازنة والمحاسبة العامة والواردات والصرفيات والخزينة والديوان والضريبة على القيمة المضافة وبالتالي هو الذي ينبغي ان يسأل عن الحسابات وعن تلك القيود التي أشار إليها أحدهم والذي استشهد بما يقول إنه ورد في تقرير وزير المالية الذي لا نعرف عنه شيئا. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: من سرب له تلك التفاصيل قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء، ولذلك يجب أن يسأل المدير العام للمالية عن كل تلك الأمور التي هي من مسؤوليته المباشرة".

أسئلة وأجوبة

وردا على اسئلة الصحافيين، استغرب السنيورة، كيفية تسريب معلومات التقرير الذي كان يعده وزير المال الى النائب حسن فضل الله. وقال: "يجب دراسة الموضوع بوضوح، وهذا الامر يذكرنا بأجواء فضيحة برج حمود"، مؤكدا ان "الاموال موجودة ولها مستنداتها ومن يسأل عنها هو مدير عام المال"، ومعتبرا ان "كل ما نسمعه من ضجيج هو تحضير لتركيب ملفات".

واعتبر ان "حزب الله" يبحث في مسألة الفساد في غير مكانها، وان الدولة عندما تثبت حياديتها فعلى كل انسان ان يمثل امام القضاء".

وردا على سؤال اذا كان يخاف من الملاحقة القانونية وما اذا كان رئيس الحكومة سعد الحريري تخلى عنه بدليل عقده لمؤتمره الصحافي في نقابة الصحافة، اكد السنيورة انه لا يخاف الا من الله وانه قوي في ضمائر الناس وان اكثرية اللبنانيين يؤيدونه، معتبرا انه "لا يوجد فرق بينه وبين "تيار المستقبل" والرئيس سعد الحريري يقف الى جانبه، وجميع نواب التيار اتوا اليوم لاثبات دعمهم له".

اضغط هنا لقاءة النص الكامل للمؤتمر الصحافي للرئيس السنيورة