شكرا لقرائتكم الجيش اليمني يستعيد مواقع في جبهة البقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - عدن - «الحياة» | منذ 4 ساعات في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 19:59

استعادت وحدات من الجيش اليمني مسنودة بطيران التحالف العربي مواقع جديدة في جبهة البقع بمحافظة صعدة، عقب معارك ضارية ضد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.



وقال قائد لواء مهام الاقتحامات (١٢٦) في الجيش اليمني العميد عبداللطيف الضبياني، إن وحدات من الجيش مسنودة بطيران التحالف العربي حررت جبال البتيرا ومسيل الفرع المطلة على سلسلة قرى وائلة ومركز عمليات البتيرا الذي كانت تتمركز فيه الميليشيات لإدارة العمليات العسكرية في غرب البقع.

وذكر المصدر، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية- أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من عناصر الميليشيات، وتدمير آليات عسكرية.

في شأن آخر، سلّم سفير اليمن لدى اليابان سمير خميس رسالة من وزير الخارجية في حكومة بلاده خالد اليماني إلى نظيره الياباني تارو كونو.

تسلّم الرسالة المدير العام لدائرة الشرق الأوسط والشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية اليابانية اوكا هيروشي، خلال استقباله السفير خميس.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فإن الرسالة تتضمن الدور المعول على اليابان في إعادة إعمار ما خلفته الحرب التي أشعلتها الميليشيات.

وأشار السفير خميس إلى تلكؤ ومماطلة الميليشيات في تنفيذ ما جاء في اتفاق ستوكهولوم، بشأن الحديدة، وطلب من المجتمع الدولي بما فيه اليابان باتخاذ موقف حاسم تجاه الإرهابيين والضغط عليها لتنفيذ الاتفاق.

بدوره، أكد المسؤول الياباني موقف بلاده الداعم للحكومة اليمنية الشرعية، والجهود الدولية الرامية لإحلال السلام في اليمن.