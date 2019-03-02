شكرا لقرائتكم الموت يخطف عشرات الأطفال في الطريق إلى مخيم الهول وفي داخله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - موسكو - سامر إلياس | منذ 4 ساعات في 2 مارس 2019 - اخر تحديث في 1 مارس 2019 / 18:54

مع استمرار خروج النازحين من بلدة الباغوز آخر جيب لسيطرة تنظيم "داعش" شرق الفرات، دقت الأمم المتحدة مرة أخرى نواقيس خطر محذرة من وفاة مزيد من الأطفال والنساء في الطريق إلى مخيم الهول في الحسكة شمال شرقي سورية.



وأفادت الأمم المتحدة بأن ما لا يقل عن 84 شخصاً، ثلثاهم أطفال، لاقوا حتفهم منذ كانون الأول (ديسمبر) وهم في طريقهم إلى مخيم الهول في شمال شرقي سورية بعدما هربوا من تنظيم "داعش" في محافظة دير الزور. وكشف الناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه في إفادة صحافية أن "هناك تقريراً عن علاج 175 طفلاً بمستشفيات من أعراض طبية ناجمة عن سوء حاد في التغذية". وزاد أن "نحو 13 ألفاً فروا من دير الزور الأسبوع الماضي ووصل كثير منهم إلى مخيم الهول"، لافتاً إلى أن النزوح الجماعي مستمر في رحلة "طويلة وشاقة للغاية".

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت في بيان الأربعاء الماضي، أن 73 نازحاً سورياً، يشكل الأطفال غالبيتهم، ماتوا في الأشهر الأخيرة في المخيم "بسبب البرد أثناء رحلتهم إلى المخيم أو بعد وقت قليل من وصولهم إليه". وقدرت المنظمة أعداد النازحين في المخيم بنحو 47 ألف شخص حتى 23 من شهر شباط (فبراير) الماضي. وأشارت المنظمة الدولية إلى أن المخيم مزدحم للغاية، ما يجبر بعض الناس للنوم في الشارع، من دون أغطية أو فراش. كما حذرت من أن الوضع سيزداد صعوبة مع نقص المعدات اللازمة لإيواء آلاف النازحين الآخرين تتوقع وصولهم مع استمرار نزوح المدنيين وعائلات مسلحي "داعش" من الباغوز.

"عروس داعش" تهرب من المخيم

وفي موضوع متصل بأوضاع مخيم الهول، كشفت صحيفة "صن" البريطانية أن شميمة بيغوم زوجة أحد مسلحي "داعش" المعروفة بـ "عروس داعش" هربت من المخيم إلى جهة مجهولة بعد تهديدات بالقتل تلقتها مؤخراً. وقالت الصحيفة إن شميمة هربت مع طفلها المولود حديثا في المخيم بعد تلقيها تهديدات بالقتل من قبل زوجات مسلحي التنظيم الإرهابي المقيمات معها في المخيم ذاته، بعد اجراء شميمة ذات 19 عاماً مقابلات مع وسائل إعلام تحدثت فيها عن حياة زوجات "داعش"، ما أضر بهن وبقضيتهن وفق منتقدات الفتاة. وذكرت "صن" أن "داعش" وضع مكافأة لمن يقتل شميمة، ونقلت عن تسنيم أكونجي محامية عائلة شميمة إنها انتقلت إلى مخيم آخر بسبب مخاوف تتعلق بسلامتها وسلامة طفلها بعد تلقيها تهديدات بالقتل، مشيرة إلى أن "شميمة تعيش في حالة خوف... هناك مكافأة مقابل حياتها... ليس أمامها خيار سوى انتقالها هي وطفلها الرضيع إلى مكان آخر للبقاء على قيد الحياة".

ومعلوم أن شميمة ظهرت في مقابلات صحافية من دون تغطية وجهها، ووجهت انتقادات لاذعة للحياة في "دولة الخلافة"، وناشدت السلطات البريطانية بأن تسمح لها بالعودة الى بلاده التي غادرتها عندما كان في الخامسة عشرة من عمرها، لكن وزارة الداخلية البريطانية أسقطت الجنسية عن شميمة المتحدرة من أصول بنغلاديشية بحجة أنها يمكن أن تحصل على جنسية موطنها الأم.